İsrail, İranlı üst düzey ismi yok etti!

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen İsrail hava saldırısında öldüğü açıklandı.

ran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç saat önce Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye'deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise, Musavi için yayınladığı taziye mesajında, İsrail'i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek." açıklamasında bulundu.