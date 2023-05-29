İsrail, İran'ı Ukrayna'daki savaşa müdahil olmakla suçladı

Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan Cohen, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile başkent Zagreb'de bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cohen, basın toplantısında, bir süre önce Ukrayna'ya ziyaret ettiğini, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını desteklediklerini belirterek, Ukrayna'daki savaşta İran'ın izlerinin görüldüğünü savundu.

"İran rejiminin artık sadece bölge için değil hem Avrupa hem de dünya için bir sorun haline geldiğini" dile getiren Cohen, "hala nükleer silah elde etmeye çalışan Tahran yönetiminin, küresel terörizmin dünyadaki en büyük finansörü" olduğunu ileri sürdü.

İsrailli Bakan, "Hırvatistan ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) dostlarımızı, bu faaliyetleri kınamada bize katılmaya, İran'ın tehlikeli davranışlarına karşı kararlı bir tavır almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Cohen, Hırvat mevkidaşı Grlic Radman ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve yatırımlar konusunu da ele aldıklarını belirterek, Hırvatistan'ın İsrailli turistlerin "favori noktaları" arasında yer aldığını söyledi ve iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin artırılmasının önemine değindi.

"Hırvatistan, BM oylamalarında İsrail'e verdiği desteği güçlendirmeyi planlıyor"

"İsrail'in AB ile dostluğunun ve ilişkilerin güçlendirilmesinin, ülkesinin çıkarlarını ilerletmek açısından önemli bir adım olduğunu" dile getiren Cohen, Hırvatistan'a uluslararası forumlarda İsrail'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Cohen, ayrıca Grlic Radman'ın kendisine Hırvatistan'ın Birleşmiş Milletler oylamalarında İsrail'e verdiği desteği güçlendirmeyi planladığını aktardığını söyledi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman da iki ülke arasındaki ilişkilerin "mükemmel seviyede" olduğu konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Yardım Ajansı ile Hırvatistan Yardım Ajansı arasındaki işbirliğine yönelik ikili anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Hırvatistan'ın 1 Mart'ta Uluslararası Holokost Anma Birliğinin (IHRA) başkanlığını devraldığının altını çizen Grlic Radman, "Hırvatistan, Holokost kurbanlarının anısını koruma taahhüdünün yanı sıra antisemitizm, her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı da mücadele ediyor." diye konuştu.

Cohen, 12 yıl aradan sonra Zagreb'i ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.