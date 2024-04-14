İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti
ABD basını, Biden ile görüşen Netanyahu'nun, misilleme saldırısından geri adım attığını duyurdu. İran'ın saldırılarının, İsrail'e ciddi zarar vermediği belirtildi.
İsrail savaş kabinesi, İran saldırısına nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün öğleden sonra toplandı.
Kabinenin bazı üyeleri, misilleme saldırısı başlatılmasından yana tavır sergiledi.
Biden ile görüşen Netanyahu vazgeçti
Bu gelişmeler ışığında New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İran'a yönelik acil bir misilleme saldırısına yeşil ışık yakmaktan vazgeçirdiğini yazdı.
İran'ın saldırılarının "ciddi bir zarar vermemesi" ve "Netanyahu'nun Biden'la görüşmesinin" misillemenin iptal edilmesine yol açtığı belirtildi.
Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
Konuya ilişkin, "İran'ın saldırısı şimdiden koordinasyonu artırdı ve Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkileri ısıttı." denildi.
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