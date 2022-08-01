İsrail güçleri, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus ve Cenin kentlerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 26'sı El Halil kentinde olmak üzere toplam 40 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Amani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.​​​​​​​