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İsrail, Gazze'ye yardım götüren 7 kişiyi öldürdü!

Gazze'ye yardım götüren World Central Kitchen'ın yedi çalışanı İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti.

2 Nisan Salı günü İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında ünlü şef Jose Andres tarafından kurulan dünyanın birçok ülkesine yardım götüren World Central Kitchen'ın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetti.

World Central Kitchen konvoyuna düzenlenen saldırıda Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşlarının yanı sıra Filistin ve ABD-Kanada'nın çifte vatandaşı bir kişi de hayatını kaybetti.

 WCK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hayatını kaybeden 7 kişinin fotoğrafları isimleri, yaşları ve unvanlarıyla birlikte gösterildi. Paylaşımda, "Bu kişiler WCK'nin kahramanları. Bu 7 güzel ruh, tam günlük bir görevden dönerken İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Gülümsemeleri, kahkahaları ve sesleri sonsuza kadar anılarımıza kazındı." ifadelerine yer verildi.

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