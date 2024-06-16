İsrail, Gazze'de taktiksel duraklama ilan etti!
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması çabalarına işaret eden İsrail, saldırılara ara vereceğini duyurdu.
İsrail, Filistinlilere daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyinde saldırılara günlük "taktiksel ara" vereceğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırılara verilecek aranın ayrıntıları paylaşıldı.
Duraklama kapsamında, Gazze'ye sevk edilen insani yardım hacminin artırılmasının hedeflendiği öne sürüldü.
İsrail saat verdi
Açıklamada, "Askeri faaliyetler, aksi belirtilene kadar her gün 08.00-19.00 saatleri arasında durdurulacak." denildi.
Açıklamada, "Duraklama, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Yolu'na ve ardından daha kuzeye giden yol boyunca geçerli." denildi.
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