İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı: En az 500 can kaybı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

3 gün yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: "Elimizde tüm detaylar yok"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırı hakkında, "ellerinde tüm detaylar olmadığını ve konuyu incelediklerini" söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.