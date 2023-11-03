İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunu vurdu!

Gazze'deki en büyük hastane olan El Şifa Hastanesi'nin önüne bir insansız hava aracı füzesi isabet etti.

El Şifa Hastanesi'nde 5 binden faza hasta bulunuyordu. Ayrıca hastanenin ön ve arka bahçelerde on binlerce yerinden edilmiş Filistinli kalıyordu.

El Şifa Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında, El Raşid Caddesi'nde hedef alınan İsrail tarafından hedef alınan ambulanslar için uluslararası koruma talep edildi.