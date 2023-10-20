İsrail Gazze'de 9 camiyi yıktı!

İsrail'in saldırılarında 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethane zarar gördü

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethanenin İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinden İkrami Salim de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığını söyledi.