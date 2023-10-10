İsrail-Gazze çatışmalarında 4. gün!

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.

İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail, sabah saatlerinde de Gazze'nin merkezindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda başka bir evi hedef almıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.