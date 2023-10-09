İsrail-Filistin gerilimi hakkında dünyadan hangi mesajlar geldi!
Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail-Filistin hattında gerilim her geçen saniye artıyor. Peki İsrail-Filistin gerilimi hakkında hangi ülke, ne mesaj verdi, sizler için derledik.
Türkiye
"Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz."
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İngiltere
"Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere, ihtiyaç olan her konuda destek vermeye hazırdır."
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Suudi Arabistan
"İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin derhal durdurulması çağrısında çağrısında bulunuyoruz."
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Ukrayna
"İsrail'e yönelik devam eden terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz."
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