AjansHaber.com.tr Dünya İsrail-Filistin gerilimi hakkında neler söylendi!

İsrail-Filistin gerilimi hakkında dünyadan hangi mesajlar geldi!

Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail-Filistin hattında gerilim her geçen saniye artıyor. Peki İsrail-Filistin gerilimi hakkında hangi ülke, ne mesaj verdi, sizler için derledik.

Türkiye

"Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz."

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İngiltere

"Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları karşısında İngiltere, ihtiyaç olan her konuda destek vermeye hazırdır."

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Suudi Arabistan

"İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin derhal durdurulması çağrısında çağrısında bulunuyoruz."

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Ukrayna

"İsrail'e yönelik devam eden terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz."

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