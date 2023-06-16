İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan paylaşımı

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın fotoğrafıyla birlikte oluşturduğu gönderide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştum, kendisini tebrik ettim Deprem sonraki destek için teşekkür etti, ilişkilerimizi ilerletmenin ve karşılıklı ticareti arttırmanın yollarını konuştuk İlişkilerimiz bölge barışı ve istikrarı için önemli." ifadelerini kullandı.