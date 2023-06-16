İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan paylaşımı
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın fotoğrafıyla paylaştığı gönderide, "İlişkilerimiz bölge barışı ve istikrarı için önemli." ifadelerini kullandı.
Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın fotoğrafıyla birlikte oluşturduğu gönderide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştum, kendisini tebrik ettim Deprem sonraki destek için teşekkür etti, ilişkilerimizi ilerletmenin ve karşılıklı ticareti arttırmanın yollarını konuştuk İlişkilerimiz bölge barışı ve istikrarı için önemli." ifadelerini kullandı.
מחזקים את הקשרים עם טורקיה🇮🇱🇹🇷— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) June 16, 2023
שוחחתי אתמול עם שר החוץ הטורקי @HakanFidan ובירכתי אותו על כניסתו לתפקיד. הוא הודה לי על משלחת הסיוע שהוצאנו לאחר רעידת האדמה, ושוחחנו על דרכים לקדם את הקשרים בין המדינות ולהגביר את הסחר ההדדי. היחסים בין המדינות חשובים ליציבות האזורית ולשלום. pic.twitter.com/4pbj1F6J9r
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