AjansHaber.com.tr Dünya İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan paylaşımı

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan paylaşımı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın fotoğrafıyla paylaştığı gönderide, "İlişkilerimiz bölge barışı ve istikrarı için önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın fotoğrafıyla birlikte oluşturduğu gönderide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştum, kendisini tebrik ettim Deprem sonraki destek için teşekkür etti, ilişkilerimizi ilerletmenin ve karşılıklı ticareti arttırmanın yollarını konuştuk İlişkilerimiz bölge barışı ve istikrarı için önemli." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Haziran ayı memur maaşları ödenmeyecek!
Yunanistan'da "ulusal yas" ilan edildi
Nijerya'da tekne faciası: 106 ölü!
"İsveç PKK için güvenli bir sığınak değil"
Japonya'da siparişler evlere gökten iniyor
NATO: İsveç'in üyeliği garanti değil