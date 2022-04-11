İsrail casus yazılım programı üst düzey AB yetkililerini de hedef aldı

Reuters tarafından da incelenen belgelere göre, hedef alınan kişiler arasında Avrupa Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi olarak görev yapan Belçikalı politikacı Didier Reynders de bulunuyor.

Belgelere ve konuya aşina bir başka kaynak, en az 4 Komisyon çalışanının daha hedef alındığını aktardı. İki AB yetkilisi, Komisyon çalışanlarının hedef alındığını doğrulamakla birlikte net isimlere dair detay vermedi.

İsrail merkezli NSO'nun geliştirdiği casus yazılımla izleme skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD'li teknoloji devi Apple, kullanıcılara hükümet korsanlarının hedefinde olduklarına dair ilk kez toplu bir uyarı göndermişti. Ayrıca Apple, İsrailli yazılım firması NSO Group'a dava açmıştı.

İki AB yetkilisi ise, Apple tarafından gönderilen uyarı mesajının Avrupa Komisyonda ani bir endişeye yol açtığını dile getirdi.

Gelen uyarıda, "Sorumluluklarınızın doğası gereği, potansiyel bir hedefsiniz" ifadesi yer aldı.

AB Adalet Komiseri Reynders ve Komisyonda görevli Brüksel'deki diğer meslektaşlarını hedef almak için casus yazılımı kimin kullandığı, girişimin başarılı olup olmadığı ve eğer başarılı olduysa korsanların sonuç olarak ne elde etmiş olabileceği bilinmiyor.

AB Milletvekili Sophie in 't Veld'e göre, Avrupa Parlamentosu 19 Nisan'da Avrupa üye ülkelerinde casus yazılımı kullanımını araştırmak için bir soruşturma komitesi başlatacak.

In 't Veld Reuters'a yaptığı açıklamada,kendisinin Avrupa Komisyonu yetkililerinin hedef alındığından habersiz olduğunu söyledi ancak bu haberi "dinamit" olarak nitelendirdi.

Hollandalı vekil, “Gerçekten sonuna kadar gitmeliyiz” dedi.