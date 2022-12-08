İsrail askerleri, 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah İsrail işgal güçlerinin Cenin'deki saldırısı sırasında 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardıklarına göre, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçleri ile onlara karşı koyan onlarca Filistinli arasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere ait araçlara ateş açması sonucu birçok vatandaş yaralandı.

Öte yandan, açıklama yapan İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Cenin kampı çevresinde işgal güçlerine karşı silahlı şekilde konulduğunu ve içlerinden bazılarını yaralamayı başardıklarını duyurdu.

Gelişmelere dair İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.