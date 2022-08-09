AjansHaber.com.tr Dünya İsrail askerleri, önce vurdu sonra gözaltına aldı

İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, 15 yaşındaki Mustafa el-Husays'ı, El Halil kentinin merkezinde bir bölgede gerçek mermiyle ayağından yaraladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli çocuğu kollarından ve bacaklarından taşıyarak gözaltına aldığı görüldü.

Görgü tanığı Filistinli aktivist İsa Amru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı Filistinli çocuğun tıbbi yardım sağlanmadan İsrail ordusuna ait askeri kontrol noktasına götürüldüğünü söyledi.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı.

İsrail askerleri, çıkan olaylarda ikisi ağır 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamış, yaralılardan 17 yaşındaki Filistinli hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak için Batı Şeria'nın birçok kentinde greve gidilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhalefet lideri, Başbakan Miçotakis'i suçladı
Norveç’e sığınma başvurusunda bulunabilir’ iddiası
PKK'nın planladığı bombalı saldırı engellendi
Gazze'ye hava saldırılarına devam ediyor
Fransa'daki yangın 700 hektar alanı kül etti!
Çin'e ait savaş uçağı gemi Ada çevresinde görüldü
Schröder'in partisinden ihraç edilmesi talepleri r