İsrail askeri, yanlışlıkla Filistinli sandığı bir İsrailliyi öldürdü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Ranana kentinde bulunan bir kavşakta meydana gelen olayda, İsrail askeri "saldırgan olduğundan şüphelendiği" İsrailli bir adamı vurdu.

Ağır yaralanan 40 yaşındaki adamın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 50 yaşlarındaki bir başka erkeğin de bacağına isabet eden şarapnel nedeniyle hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

"Saldırı olasılığına dair herhangi bir şüphenin kalmadığı" ve polisin olay yerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesi de öldürülen kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu ve olay sırasında elinde bıçak bulunduğunu aktardı.