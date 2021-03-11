İsrail 600 çocuğu corona virüse karşı aşıladı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ardından çocukların kistik fibrozis gibi corona virüse karşı savunmasız kalmalarına neden olan hastalıkların muzdarip olmaları durumunda aşı yapılmasını tavsiye etti. Bununla birlikte, aşılama çalışmalarında dünyada lider konumda olan ülkenin nüfusunun dörtte biri 16 yaş altındaki gençlerden oluşuyor. Bu nedenle, onların aşılanması sürü bağışıklığı açısından büyük bir önem taşıyor.

İsrail’de 6 ile 12 yaş arasındaki 600 çocuğun Pfizer/BioNTech aşısıyla Covid-19’a karşı aşılandığı duyuruldu. Hükümete bağlı aşı görev gücünün yöneticisi olan Boaz Lev, The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Ülkenin her yerinden seçilen 600 çocuğu aşıladık. Hiçbir önemli yan etkiyle karşılaşmadık. Hafif yan etkiler de oldukça nadir olarak ortaya çıktı. Bu çok umutlandırıcı bir durum” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İsrail Sağlık Bakanlığı, bazı çocuk ve gençlerin corona virüse karşı savunmasız kalmalarına neden olan altta yatan koşullardan muzdarip olmaları durumunda aşı yapılmasını tavsiye etti. Aşı yapılan çocuklardan bazılarının çoğunlukla akciğerler olmak üzere bağırsaklar, pankreas, karaciğer ve böbrekleri etkileyen genetik bir hastalık olan kistik fibrozise sahip olduğu belirtildi. Bununla birlikte Pfizer/BioNTech klinik denemelerinde kistik fibrozis hastalarını kullanmamıştı.

AŞI ŞİRKETLERİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ KLİNİK DENEYLERİNE BAŞLADI

Diğer taraftan, Pfizer/BioNtech şu anda, İsrail’dekinden farklı olarak 12-15 yaş çocuklarda aşının etkilerini inceleyen bir klinik çalışma yürütüyor ve deneylerin 5 ile 11 yaş arasını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Oxford Üniversitesi de AstraZeneca’yla birlikte geliştirdiği aşının 6 yaş ve üstü çocuklar üzerinde denediğini duyurdu. Söz konusu çalışmaların birkaç ay içinde sonuçlanması hedefleniyor.

İSRAİL AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA DÜNYADA LİDER

İsrail, dünyadaki aşılama çalışmaları arasında lider konumda bulunuyor ve tüm nüfusun yüzde 50’sinden fazlasına şimdiye kadar en az bir doz aşı uygulandı. Yetkililer, ayrıca önümüzdeki haftalarda 9 milyonluk nüfusunun yüzde 60’ında iki doz aşı uygulamasının tamamlanacağı açıkladı.

İsrail'in nüfusunun yüzde 60’ını tam olarak aşılaması, bilim insanları tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre sürü bağışıklığını deneyimlemeye başlayabileceği anlamına geliyor. Ancak, dünyanın dört bir yanında virüsün daha fazla bulaşıcı varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte, araştırmacılar yeniden düşünmek zorunda kaldılar. ABD'nin en önde gelen bulaşıcı hastalıkları uzmanı Anthony Fauci, corona virüsün yenmek için yüzde 90 oranında bir sürü bağışıklığının gerekebileceğini söyledi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANMASI İÇİN ÇOCUKLARINDA AŞILANMASI GEREKİYOR

İsrail için bu durum inkar edilemez bir sorun teşkil ediyor. Çünkü, ülenini nüfusu, uyguladığı Pfizer/BioNTech aşısı için önerilen minimum yaş olan 16’ının altında. Ülkenin corona virüs uzmanı Nachman Ash, 16 yaşından küçüklerin uygunsuzluğunun "sürü bağışıklığını sağlama açısından rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Öte yandan, Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in yetişkin aşılama kampanyasını Nisan ayı başlarında tamamlayacağını belirtti. İsrail Hayom adlı yerel bir gazeteye konuşan Netanyahu, "Nisan ayından sonra çocuklar için aşılar gelmeye başlayacak. Düzenleyicil kurumların bunları Nisan ve Mayıs aylarında onaylayacağını varsayıyorum" dedi.