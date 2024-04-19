"İsrafı bitirdik" diyen İmamoğlu'nun borcu 150 milyar TL'yi aştı!

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesini doğru bir strateji ile yönetemedi.

"İSRAFI BİTİRDİK" YALANI ELİNDE PATLADI

İstanbullulara hizmet götürmek ve proje üretmek yerine vatandaşların parasını fondaşlarına ve reklama harcayan CHP'li İmamoğlu'nun, "İsrafı bitirdik" yalanı 2023 yılındaki Denetim Komisyonu Raporunda yer alan rakamlarla bir kez daha elinde patladı.

İBB'NİN BORCU 5 YILDA 5 KAT ARTTI

İBB'nin CHP'li yönetimi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin borçları 5 yılda 5’e katlanarak rekor seviyeye geldi. 2023 sonu itibarıyla İBB’nin borcu 150.837.180.391,70 TL'ye yükseldi.

AK PARTİ'NİN TAHMİNLERİNİ BİLE AŞTI

İBB'nin rekor seviyeye ulaşan borcunun AK Parti'nin tahminlerini bile aştığı belirlendi. AK Parti'nin Ocak 2022'de hazırladığı bir borç tablosunda İBB'nin 2024 yılı tahmini borcunu 93,624 Milyar TL olarak öngördüğü görüldü.

Ancak İmamoğlu yönetimi, AK Parti'nin 2 yıl önce yaptığı borç tahminini bile aşarak İBB'nin borcunu 150 milyar TL'ye çıkardı.