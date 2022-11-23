Isparta'da uyuşturucu operasyonu!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timi ekipleri, kentte 19 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında 580 kişinin sorgusu yapıldı.

Sorgulanan 6 kişi hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.