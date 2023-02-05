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Isparta'da okullara kar tatili!

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezilerinde yarın eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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