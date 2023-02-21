AjansHaber.com.tr Gündem Isparta'da iki otomobil çarpıştı!

Çarpışarak yoldan çıkan otomobiller uçuruma uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Salman Ünlüsoy (26) idaresinde 34 FTK 971 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan Göçer'in (33) kullandığı 07 AKS 527 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yolculardan Gamze Kılınç'ın (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Göçer de ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ünlüsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bostancı'da patlama!
Hatay'da deniz suyu çekildi
Fransız deprem uzmanından korkutan deprem uyarısı!
Bakan Koca'dan salgın hastalık açıklaması
Hatay'da 2 büyük deprem!
AFAD: Verilere göre bölgedeki sarsıntılar sürüyor!
Enkaz alanında bir kişi ölü bulundu