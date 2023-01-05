Isparta'da darbedildiği öne sürülen kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine polis ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu'nun evine gitti.

Adrese giden polis ekiplerince ölü bulunan Tanrıkulu'nun cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Buradaki otopsinin ardından Tanrıkulu'nun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tanrıkulu'nun gittiği bir eğlence mekanında darbedildiğini saptadı. Polis ekipleri, Tanrıkulu'nun darbedildikten sonra eğlence mekanından ayrıldığını ve evine geldiğini belirledi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği zanlılar E.A.Y, M.Y, Y.C.B. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve Y.C.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.Y. ve E.A.Y ise tutuklandı.