Isparta’da "Birlikte Temizleyelim" etkinliği

Isparta Belediyesince sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Gökçay Mesirelik alanında düzenlenen "Birlikte Temizleyelim" etkinliğinde cam, plastik, kağıt başta olmak üzere tüm atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, gazetecilere, çevre temizliğine dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti.