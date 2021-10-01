İspark genel müdürü Murat Çakır görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile yollarını ayırdı. Yeni İBB yönetiminin görev döneminin başında İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020 yılının Aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Derya Atacan vekalet ediyor

Çakır İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

Ne olmuştu?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İBB’ye bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini yazmıştı.

CHP DÖNEMİNDE DUDAK UÇUKLATAN ZARAR

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Göksu, İSPARK'ın zarar etmenizin sebeplerini şu şekilde sıralamıştı: "Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, AcabaİSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"