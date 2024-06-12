İSPARK'a yeni zam yapıldı! İşte bir saatlik ücret

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.

Günlük 270 TL

Birinci ve ikinci bölgede bir saatlik otopark ücreti 52 TL’den 70 TL’ye, bir günlük otopark ücreti de 202 TL’den 270 TL’ye çıktı.

Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Esenler’i kapsayan üçüncü bölgede bir saatlik ücret 36 TL’den 50 TL’ye, bir günlük ücret 146 TL’den 195 TL’ye yükseldi.

Otomobillerin orman ve mesire alanlarına giriş-çıkış ücreti 104 TL’den 141 TL’ye yükseldi.