İspanyol rapçiye krallığa hakaret nedeniyle hapis cezası

İspanya’da rapçi Pablo Hasel, yazdığı bir şarkı nedeniyle tutuklandı. Hasel, şarkısında eski kral Juan Carlos’u “mafya lideri” olarak tanımlarken hakimleri Nazilere benzetti ve ayrılıkçı terör örgütü ETA’ya göndermeler yaptı.

9 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra teslim olması için geçtiğimiz Cuma gününe kadar süre verilen Hasel, bir grup destekçisi ile Lleida Üniversitesi’ne sığındı. Hasel ve destekçileri, kapıları sandalye ve masalarla kapatarak barikat kurdu.

Polis ekipleri, üniversiteyi bastı ve Hasel destekçileri ile çatıştıktan sonra rapçiyi tutukladı. Hasel, kampüsten çıkarılırken “Zafer bizim olacak, unutma yok, af yok” diye bağırdı.

Bazı İspanyol sanatçılar Hasel’in tutuklanmasına tepki gösterdi ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını eleştirdi.

İspanya'da sol görüşleriyle bilinen rapçi #PabloHasel'in tutuklanmasının ardından sokaklar karıştı!



🔹Pek çok bölgede protesto gösterileri düzenlenirken, güvenlik güçleri ile gösterciler arsında gergin anlar yaşanıyor.

🔹Göstericiler, yollara barikat kuruyor. pic.twitter.com/AFTcG6YfYI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 16, 2021

Reuters