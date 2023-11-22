İspanya'da üretim azaldı: Zeytinyağı zincire vuruldu!

Küresel zeytin üretimi aşırı sıcak ve kurak iklim nedeniyle azalıyor. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde başı çeken İspanya’da bazı marketler üretimdeki düşüş nedeniyle hırsızlığa karşı yağları kilitledi.

Avrupa Komisyonu verilerinden derlenen bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) zeytinyağı üretimi 2017-2018 döneminde 2 milyon 188 bin ton iken 2018-2019 döneminde 2 milyon 264 bin tona yükseldi. Bu miktar, takip eden sezonda 1 milyon 920 bin ton seviyesine gerilerken, 2020-2021'de 2 milyon 51 bin ton seviyelerine çıktı.



AB'nin 2021-2022 döneminde 2 milyon 272 bin ton olan zeytinyağı üretiminin, bu sezon son 5 yılın en düşük seviyesi olan 1 milyon 385 bin tona gerileyeceği öngörüldü.



AB dışı ülkelere bakıldığında ise toplam zeytinyağı üretiminde 2021-2022 sezonunda 1 milyon 127 bin ton olan miktarın 2022-2023 sezonunda 1 milyon 120 bin tona düşeceği tahmin edildi.



Dünya toplam zeytinyağı üretimi de 2017-2018 sezonunda 3 milyon 379 bin ton, 2018-2019'da 3 milyon 304 bin ton, 2019-2020'de 3 milyon 269 bin ton, 2020-2021'de 3 milyon 3 ton, 2021-2022'de 3 milyon 398 bin ton oldu. 2022-2023 tahmini ise üretimde öngörülen yüzde 26,3 azalışla 2 milyon 505 bin ton olarak belirlendi. Böylelikle dünya zeytinyağı üretim tahminleri 5 yılın en düşük seviyelerine çekildi.

İspanya’da üretim düşüyor

Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde başı çeken İspanya'daki rekolte düşüşleri etkili oldu. Söz konusu ülkede art arda 2 yıldır yaşanan kuraklık rakamlara yansıdı.



İspanya, 2017-2018 sezonunda 1 milyon 262 bin ton ve 2018-2019 sezonunda 1 milyon 790 bin ton zeytinyağı üretimi yaptı. Rekolte, 2019-2020 sezonunda 1 milyon 125 bin tona düştü.

İspanya zeytinyağına kilit vurdu

Kuraklık nedeniyle zeytinyağı üretiminde dünya devi İspanya'da üretim azaldı. Bu nedenle marketlerdeki yağ fiyat artışlarından dolayı hırsızlığa karşı tedbir amaçlı yağlar kilitlenmeye başlandı.