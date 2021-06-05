İspanya'da jandarma çalışanları protesto düzenledi

Gösterilerin en yoğun olduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de, Sol Meydanı'nda toplanan jandarma çalışanları, sosyal ve ekonomik haklarının, ülkedeki diğer bir güvenlik kurumu olan polis teşkilatının çalışanlarıyla eşit duruma getirilmesini istedi.

İspanyol bayrakları taşıyan jandarmalar, "Daha fazla böyle gitmez" şeklinde slogan atarak "Adil çalışma saati", "Maaş düzenlemesi", "Çalışma haklarında adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

"Sosyal adaleti sağlayın"

Jandarma çalışanları ayrıca, mesai saatlerinde düzenleme, örgütlenme hakkı ve askeri ceza kanununun kendilerini kapsayan ve siyasi söylemlerde hapis cezası içeren maddelerinde değişiklik talep ederek personel ve teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Gösteri sonunda okunan manifestoda, sol koalisyon hükümetine ve mecliste temsil edilen siyasi partilere, "güvenlik kurumları arasındaki ayrımcılığı kaldırın, sosyal adaleti sağlayın" mesajı verildi.