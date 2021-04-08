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İspanya'da ilk kez aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi

Aşırı sağ ve aşırı sol gruplar İspanya'nın başkenti Madrid'de karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı Vox Partisi'nin mitingine tepki gösteren sol gruplara polis sert müdahale etti. Olaylarda 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Avrupa'da yükselen "aşırı sağ" bu kez İspanya'da ortaya çıktı. Aşırı sağcı Vox Partisi, başkent Madrid'de miting düzenledi.

Miting yeri olarak da sol grupların yaşadığı Vallecas Mahallesi'ni seçti.

İspanya'da ilk kez aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi

Polis, göstericilere müdahale etti

Vox Partisi'nin yaklaşan seçimler öncesi adaylarını açıklayacağı miting savaş alanına döndü. Aşırı sol gruplar mitingin yapıldığı Anayasa Meydanı'nda toplandı.

İspanyada ilk kez aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi

Göstericiler, "Faşistler dışarı" sloganı attı.

Aşırı sağcı Vox Partisi taraftarları karşılık verince olaya polis araya girdi. 

Çıkan arbede sonrasında polis aşırı sol gruplara müdahale etti. Zaman zaman ses bombası kullanıldı.

İspanya'da ilk kez aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi

İlk kez aşırı sağ ve sol gruplar çatıştı

Çıkan olaylarda en az 13 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Madrid'de ilk kez aşırı sağ ve aşırı sol grupların karşı karşıya gelmesi dikkati çekti.

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