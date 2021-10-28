İspanya'da enerji fiyatlarındaki artışlar ilk kez protesto edildi

"Alianza contra la Pobreza Energetica" adlı derneğin çağrısıyla organize edilen gösteriye, aralarında Fridays for Future Madrid, Greenpeace ve Ecologistas en Accion'un da olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) katıldı.

Kent merkezinde toplanan göstericiler, elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışı protesto ederek meclis binasına kadar yürüdü.

STK temsilcileri, enerji şirketlerini suçlayıp sol koalisyon hükûmetinden taahhütlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini, faturalarını ödeyemeyecek durumdaki ailelere yapılan sosyal yardımların genişletilmesini talep etti.

Okunan manifestoda, fatura borçlarının ödeme süresinin uzatılması, mağdur ve yoksul ailelerin evlerinde elektrik ve gaz kesintisi yapılmaması, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve enerji fiyat belirleme sisteminde düzenleme yapılması talepleri sıralandı.

Öte yandan, AA muhabirine konuşan Ana Maria adlı kadın gösterici, "Eminim buradaki emeklilerin çoğunluğu düşük aylık alıyor. Elektrik neredeyse yüzde 400 arttı ve bunu ödeyecek imkanımız yok. Yemek yersek soğuktan öleceğiz, elektrik faturasını ödersek aç kalacağız. Siyasetçilerin sesimizi duyması için mücadele etmeliyiz, gösteri yapmalıyız." dedi.

Raul Camargo ise "İspanya'da ilk kez elektrik fiyatlarına karşı gösteri yapılıyor. Enerji şirketlerinin vatandaşı soyduğunu düşünüyoruz. Hükûmet ve diğer siyasi partiler de buna karşı çok pasif kalıyorlar. Bu şirketlerin ulusallaştırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

İspanya'da elektrik fiyatları son dönemlerde rekor seviyeye ulaşırken özellikle son iki haftadır megavat saat başına 200 avronun üzerinde bulunuyor.

Ekim 2020 ayı ile (45,22 avro) kıyaslandığında bu fiyatta neredeyse 5 katlık artış olması dikkati çekiyor.