İspanya'da cinsel suçlarda cezayı azaltan yasa gerginlik yarattı

İspanya'da cinsel şiddet mağdurlarına daha fazla koruma sağlamak amacıyla yeni bir yasa getirildi. Kamuoyunda ''Sadece evet, evettir'' (Solo sí es sí) diye bilinen yasa, yasal boşluktan dolayı bazı suçluların cezasını azaltarak cezaevinden daha erken çıkmalarına sebep oldu.

Cinsel ilişkilerde rızanın açıkça ifade edilmesini şart koşan yasa, 7 Ekim'den beri yürürlükte.

Yeni yasa, ''cinsel istismar'' ve ''cinsel saldırı'' arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak açıkça rıza gösterilmeyen bütün cinsel ilişkileri tecavüz olarak görüyor.

Cinsel saldırı mağdurlarının kendilerine şiddet uygulandığını kanıtlama zorunluluğu da bu yasa ile ortadan kaldırılıyor.

Sol koalisyon hükümeti tarafından yürürlüğe alınan bu yasa yaklaşık bir aydır uygulanıyor. Ancak şimdiden, daha önce cinsel suçlardan hüküm giymiş 11 mahkumun cezalarının düşürülmesine neden oldu.

7 Ekim'den bu yana

İspanyol basınına göre, 7 Ekim'den itibaren 6 cinsel şiddet suçlusunun cezası azaltılırken an az 5 mahkum tahliye edildi.

Reşit olmayan üvey kızına cinsel istismardan 8 yıl mahkum edilen şahsın, hapis cezası yeni yasaya göre yeniden hesaplanınca 6 yıla düşürüldü.

Reşit olmayan 4 öğrencisiyle para karşılığı ilişkiye girmekten ve çocuk pornosu buludurmaktan hüküm giyen bir öğretmen, 6 yıl 9 aylık hapis cezasının yeniden hesaplanmasıyla tahliye edildi.

Yeni yasa neden cinsel suçlara verilen cezaları azalttı?

İspanya'da ceza kanununda yapılan herhangi bir değişikliğin mahkumun lehine olması durumunda cezası geriye dönük olarak değiştirilebiliyor.

''Sadece evet, evettir'' yasası, cinsel istismar ile tecavüz ya da cinsel saldırı suçları arasındaki yasal ayrımı ortadan kaldırarak ceza aralığını genişletti.

Yeni yasa, tevavüz suçuna yönelik cezaları sertleştirirken diğer cinsel şiddet suçlarına yönelik cezaları hafifletmiş oldu.