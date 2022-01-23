İspanya'da çiftçiler meydanlara indi

Ülkedeki 2 milyondan fazla tarım ve hayvancılık sektörü çalışanının bağlı oldukları 200 kadar derneğin çağrısıyla Madrid'de toplanan çiftçiler, traktörleriyle şehir merkezinde turladı.

"Yaşayan bir kırsal çevre için" temasıyla yapılan ve 6 saat süren gösteri Tarım Bakanlığı binasının önünde sona erdi.

Okunan manifestoda tarım ve hayvancılığın halk ekonomisinin temeli olduğu vurgulanarak, "büyük tehdit altında olan sektörün varlığını tehlikeye atan, ekonomik ve ideolojik çıkarlar tarafından sistematik olarak saldırıya uğrayan sürdürülemez bir durumun olduğu" ifade edildi.

Üretim maliyetlerinin artmasından şikayetçi olan çiftçiler, "adil fiyatlandırma, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım sigortası sisteminin genişletmesi, sektörün modernizasyonu, çiftçiler arasında daha adil bir sulama planı geliştirilmesi, sektördeki gençlere ve kadınlara yönelik teşvik" taleplerinde bulundu.

Madrid'de gösteri yapmalarındaki amacın, uzun zamandır çözüm bekleyen ancak hiçbir adım atılmayan sorunlarına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmak olduğunu söyleyen çiftçiler sık sık slogan attı.

Çiftçi Aurelio Orlando, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım sektörü her geçen yıl hükümetler tarafından kendi kaderine terk ediliyor. Ürettiklerimizi düşük fiyatlara satıyoruz. Tahammül edecek durumda değiliz, hükümet bizi korumuyor ve protesto etmekte çok haklıyız." şeklinde konuştu.