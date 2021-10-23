İspanya'da ayrılıkçılar yeniden sokaklarda

Yürüyüşe Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra Katalonya’daki ayrılıkçı siyasi liderler katıldı.

Silahlı terör eylemlerini bıraktığını 10 yıl önce açıklayan ve 2018'te kendisini fesheden ETA’ya bağlı mevcut durumda 184 mahkum cezaevinde bulunurken, bunların yaklaşık yüzde 56’sının Bask bölgesinin 250 ila 600 kilometre uzaklığındaki cezaevlerinde olduğu bildirildi.

Yürüyüş güzergahında bir tünelin çıkışındaki köprüde bekleyen Terörizm Mağdurları Kolektifi adlı derneğe bağlı bir grup, ETA mahkumları yanlısı gösteri yapanları protesto etti. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede engellendi.

ETA mahkumları ülke siyasetinde tartışılıyor

Bu arada, ETA mahkumları konusunun son dönemde ülkenin siyasi gündeminde tartışılmasından dolayı bugünkü gösteri önem kazandı.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ETA'yı hiçbir zaman kınamayan EH Bildu koalisyonunun lideri Arnaldo Otegi, bu hafta içinde yaptığı bir açıklamada, mecliste tartışılan 2022 devlet bütçesine destek vermek için ETA mahkumlarının durumlarının iyileştirilmesini şart koymuştu.

Otegi'nin "Cezaevinden çıkması gereken 200 kadar ETA mahkumumuz var. Bunun için bütçeyi desteklememiz gerekirse, destekleyeceğiz." şeklindeki sözleri özellikle ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarafından eleştirilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alan PP lideri Pablo Casado, "Azınlık hükümeti, bütçe için terörü destekleyen EH Bildu ile müzakere ediyor." suçlamasını yapmıştı.

Başbakan Sanchez ise bu iddiaları yalanlayarak, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) "devlet meselelerinde terörizmi geçmişte kullanmadıkları gibi bunun ne şimdi ne de gelecekte olacağını" söyleyerek, EH Bildu ile böyle bir müzakere olmadığı konusunda garanti vermişti.