İspanya'da "ağlama evi" açıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid’de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı. Ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla açılan ev, 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra "Girin ve ağlayın", "Benimde endişelerim var", "Kötü olmak da iyidir", "Ağlayan cesurdur" gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.