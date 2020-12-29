İspanya polisi silah kaçakçılarına yaptığı operasyonda Nazi dönemi eserleri buldu

Operasyonda silahların olduğu depoda Adolf Hitler portreleri, Nazi dönemi Alman askeri üniformaları ve bir müzeyi andırır halde sergilenen madalyalar ile çeşitli Nazi eserleri de ele geçirildi.

Yaklaşık bir yıl süren incelemenin ardından sabah saatlerinde üç farklı noktaya yönelik düzenlenen operasyonda 160 silah, yaklaşık 10 bin mermi, el bombaları, patlayıcılar ele geçirildi.

Reuters'ın haberine göre polis, biri aşırı sağcı gruplarla bağlantılı iki Alman ile bir İngilizi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve resmi belgeleri tahrif etmekle suçlanıyor.

Emniyet kaynaklarına göre çete, Doğu Avrupa'dan satın aldığı silahları Malaga'da modifiye edip uyuşturucu çetelerine satıyordu.

Euronews Türkçe