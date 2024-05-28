İspanya, Filistin'i resmen tanıdı!

İspanya, Filistin devletini bugün resmi olarak tanıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil bir Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Reutersîn akardığına göre bu sabah yaptığı açıklamada Sanchez, Filistin devletinin başkentini Doğu Kudüs olarak kabul edeceklerini belirtti.

Barışa ulaşmak için Filistin'i devlet olarak tanımanın esas olduğunu söyleyen Sanchez, "İspanya, tüm taraflarca kabul edilmedikçe 1967 sınırlarındaki bir değişiklikleri tanımayacak" diye ekledi.

Öte yandan Norveç de bugün Filistin devletini resmi olarak tanıyacak.