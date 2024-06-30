İspanya çeyrek final biletini rahat aldı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyollar 4-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 18. dakikada Le Normand kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Gürcistan turnuvaya veda etti. İspanya çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.