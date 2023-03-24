İspanya Başbakanı Şi Cinping ile görüşecek!

Sanchez, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı sonrasında Çin'e yapacağı ziyaret hakkında basına açıklama yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Çin'in Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili pozisyonunu birinci ağızdan öğreneceğini ifade eden Sanchez, "İspanya ve Avrupa, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'in barış planına destek veriyor. Çünkü Ukraynalıların ihtiyacı olan adil ve kalıcı bir barışı, ülkenin toprak bütünlüğünü garanti ediyor." dedi.

Başbakan Sanchez, Çin'in "bir küresel aktör olduğunu ve sözünün dinlenilmesi gerektiğini" vurguladı.

Sanchez, "Çin'in Ukrayna ile ilgili barış planı değil, pozisyonuyla ilgili bir belge sunduğunu" belirterek, bunun içeriğinin tam olarak bilinmediğini ancak nükleer silahların kullanılmasının tamamen dışarıda bırakılması gibi bazı hususları desteklediklerini kaydetti.

AB'nin Çin ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ve bu ülkeye yapacağı ziyarete büyük önem verdiklerini dile getiren Sanchez, "Herhangi bir çözümün Ukrayna'nın desteğine sahip olması ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini unutmadan Çin'e yapacağım ziyarette Ukrayna'daki savaşla ilgili Çin'in konumunu ilk ağızdan öğrenme fırsatı bulacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı ayrıca AB liderlerinin tamamının, tahıl anlaşması başta olmak üzere Karadeniz yoluyla küresel gıda güvenliğini sağlayan tüm girişimlerin devam etmesi için çalışılması hususunda hem fikir olduğunu bildirdi.

Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından Pekin'e giden ilk AB ve NATO üyesi bir ülkenin başbakanı olacak.