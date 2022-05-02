İspanya Başbakanı Sanchez'in cep telefonu 'Pegasus' casus yazılımyla hedef alındı

Yalnızca hükümet kurumlarının kullanmasına izin verilen yazılımın izinsiz bir operasyon sırasında kullanıldığı bildirildi.

Hükümetin parlamento ile ilişkilerinden sorumlu bakan Felix Bolanos konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Sanchez'in cep telefonuna Mayıs 2021'de iki kez, haziran ayında ise savunma bakanının cihazına bir kez izinsiz giriş yapıldığını açıkladı.

İhlaller sonucu önemli miktarda bilginin ele geçirildiğini aktaran Bakan Bolanos, ihlallere ilişkin raporların İspanyol Ulusal Mahkemesi'ne ileri soruşturma için iletildiğini belirtti.

Bolsanos, "Bunun yasaya aykırı, yetkisiz br müdahale olduğuna şüphemiz yok" dedi. Bakan müdahalenin devlet kurumları dışından geldiğinin ve hukuki yetkisinin bulunmadığının altını çizdi.

Kanada merkezli siber güvenlik alanında bir grup uzmandan oluşan Citizen Lab, İspanyol hükümetinin 2017 ve 2020 yılları arasında ülkenin kuzey duğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı hareketle bağlantılı onlarca kişinin cep telefonlarında neden Pegasus yazılımının bulunduğunu açıklama konusunda baskı altında.

İsrail yazılım şirketi NSO Group tarafından dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin kullanması için geliştirilen Pegasus, bu güne kadar bilinen en güçlü casus yazılımlardan biri olarak tanımlanıyor.

Teknoloji şirketi Apple, casus yazılımla kullanıcıları hedef alan İsrail merkezli NSO Group'a dava açtı. Avrupa Birliği de insan hakları örgütleri tarafından casus yazılımın yasaklanması ve İsrailli şirketlere yaptırım uygulanması için baskı altında. ABD bu tür yazılımlar üreten dört İsrailli şirketi kara listeye almıştı.