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Ispanakta "güzel avrat otu" belası geri mi dönüyor?

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

6 kişi zehirlendi: "Ispanak yemeyin" uyarısı yaptı

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Giresun'da aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu.

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" denildi.

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