İsmailağa Cemaati'nin lideri hayatını kaybetti!
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, hayatını kaybetti.
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, önceki gün hastaneye kaldırılmıştı.
Kılıç'tan bugün ise acı haber geldi.
İsmailağa Cemaati'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
İsmailağa'dan yapılan duyuruda, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar