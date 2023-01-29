İsmail Şenyüz hayatını kaybetti

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilirken fotoğraflarını çeken Ordu Foto Film Merkezi Amiri İsmail Şenyüz, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İsmail Şenyüz'ün cenazesi yarın Ankara, Karşıyaka Mezarlığı'na gömülecek.

Adnan Menderes'in mahkeme ve infaz fotoğraflarını çeken astsubay emeklisi 90 yaşındaki Şenyüz, Menderes'in 17 Eylül 1961 günü İmralı Adası'nda idam edilme anını fotoğraflamıştı.

Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu idam edildiğinde Adnan Menderes'in hasta olduğunu ve ertesi gün de onun idamının gerçekleşeceğini belirten Şenyüz, basında "Hasta, hasta Adnan Menderes'i asacaklar" diye yayınlar yapıldığını hatırlatmıştı.

Adnan Menderes'in sağlıklı olduğunu belgelemek için idamdan bir gün önce kendisini Yassıada'ya çağırdıklarını anlatan Şenyüz, "Menderes'in sağlıklı fotoğrafı çekilecek. Basında dedikodular var. Onları önlemek için biz bu resimleri basına vereceğiz.' diye beni çağırdılar. İşin aslı öyle değilmiş, sonradan öğrendik. Ben bir gece önceden adaya gittim. Saat yedi, yedi buçuk civarında Yassıada'ya vardım. Yassıada Komutanına, ben Adnan Menderes'in fotoğrafını çekmek için geldim dedim. Yassıada Komutanı 'Adnan Menderes şimdi uyuyor. Yarın sabah çekersin. Sen şimdi git yat, istirahat et.' dedi." ifadelerini kullanmıştı.