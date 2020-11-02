İsmail Küçükkaya, koronavirüse yakalandı

Fox TV’de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs testi yaptırdığını ve test sonucunu beklediğini söylemişti

Küçükkaya, “Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak. Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler.” mesajını paylaşmıştı

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Küçükkaya’nın testi pozitif çıktı. Ayrıca program ekibi de karantinaya alındı.

Küçükkaya’nın durumunun iyi olduğu ifade edilirken karantina sürecinde yerine İlker Karagöz’ün ekrana çıkacağı kaydedildi.