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İsmail Kartal yeni transferi duyurdu: Anlaştık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Udinese'de oynayan Brezilyalı oyuncuyu transfer ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Udinese'den Becao'nun transferini açıkladı.

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becaonun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Becao, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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