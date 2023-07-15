İsmail Kartal yeni transferi duyurdu: Anlaştık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Udinese'den Becao'nun transferini açıkladı.

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becaonun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Becao, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.