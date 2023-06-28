İsmail Kartal, Fenerbahçe’de! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal, imza için özel uçakla İstanbul’a geldi. Resmi imzalar atıldı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük konusunda kararını İsmail Kartal'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Kartal, özel uçakla İstanbul'a geldi ve yapılan son görüşmenin ardından resmi imzayı attı.
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