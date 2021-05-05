AjansHaber.com.tr Teknoloji Ateşleme başarıyla gerçekleşti

İsmail Demir paylaştı! Türkiye'yi gururlandıran an

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor! " ifadelerini kullanan Demir, Türkiye'yi gururlandıran o anların görüntüsünü paylaştı.

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