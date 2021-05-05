İsmail Demir paylaştı! Türkiye'yi gururlandıran an

"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor! " ifadelerini kullanan Demir, Türkiye'yi gururlandıran o anların görüntüsünü paylaştı.

Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.



Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz #BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. #BizimMühendisler yapıyor! 👏 pic.twitter.com/bkpDsnqNEz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 5, 2021