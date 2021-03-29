İsmail Demir: HÜRJET TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle birlikte dünyada ilk olacak bir yaklaşımla SİHA konuşlandırılacağını ifade ettikten sonra HÜRJET’in de bu bağlamda ele alındığını açıkladı. Demir yaptığı açıklamada "Biz İHA’larla başlayalım dedik. HÜRJET'i TUSAŞ’la konuştuk. Onu ‘acaba gemiye iniş kalkış yapabilen bir şey yapılabilir mi’ konusu çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Demir konuşmasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET Projesinde ilk etapta jet eğitim uçağının ilerleyen süreçte ise hafif taarruz versiyonunun şekilleneceğini aktardı.

TUSAŞ Sistem Mühendisliği Müdürü Yasin Kaygusuz HÜRJET’in CDR yani Kritik Tasarım İnceleme aşamasını geçtiğini ve oluşturulmaya başlandığını açıklamıştı. Kaygusuz jet eğitim uçağı HÜRJET’in "light attack" versiyonunun yani HÜRJET-C‘nin olacağını ifade etmiş ve HÜRJET projesi kapsamında ilk metal kesme işleminin ve kod yazımının gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Ocak 2021’de, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2021 yılı içerisinde HÜRJET’te gövdesi motoru takılmış bir şekilde görülebileceğini ifade etmişti. HÜRJET’in prototip üretimi ve yer testleri aşamalarının tamamlanmasının ardından ilk uçuşunun 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Demir tarafından son yapılan açıklamada Bayraktar TB3 SİHA sistemlerinin TCG Anadolu amfibi hücum gemisine konuşlandırılacağı ifade edildi. Baykar Savunma tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden Bayraktar TB3 SİHA sistemi, TCG Anadolu için özel geliştirilen Bayraktar TB2 temelli SİHA sistemi olmasının yanı sıra katlanabilir kanat yapısına sahip olacak.

TCG Anadolu'nun bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. Bayraktar TB3 SİHA sistemleri TCG Anadolu’nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek. TCG Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade edilmektedir.