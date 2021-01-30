İsmail Demir HGK-82 güdüm kitlerine ilişkin videoyu paylaştı

Demir, yaptığı paylaşımda "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık" ifadelerine yer verdi.

Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı



🔹Çoklu atım ve hassas vuruş

🔹Daha az bomba, sorti ve personel

🔹Tüm hava koşullarında görev yapabilme kabiliyetine sahip. pic.twitter.com/8IOqywJ6Su — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021

Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82 (Hassas Güdüm Kiti -82) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmayı sürdürüyor.

HGK-82, mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

ÖZELLİKLERİ

BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

Baglı uçus sırasında yeniden hedef belirleme

Karıstırmaya dirençli

Tüm hava kosullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

Görev basına daha az bomba, sorti ve personel

Maliyet etkin

Tümleşik ANS/KKS ile hassas vuruş kabiliyeti

ANS/KKS ile 10m altı, sadece ANS ile 25m altı CEP değeri

F-16 PO-III ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifikasyon

MIL-STD 1760 uyumluluğu