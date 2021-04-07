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İşler tersine döndü, Türkiye'ye bağlı hale geldik

Türkiye uzmanı Günter Seufert, Avrupa Birliği'nde (AB) güç dengesinin tersine döndüğünü ve birliğin Türkiye'ye bağlı hale geldiğini ifade etti.

Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından Günter Seufert, Avrupa Birliği'nde güç dengesinin değiştiğini söyledi.

Eski güç dengesinin tersine döndüğünü söyleyen Seufert, "AB bir çok konuda Türkiye'ye mecbur olduğunu düşünüyor. Erdoğan siyasetini yumuşatmadığı halde AB peş peşe tavizler veriyor" ifadelerini kullandı.

Seufert ayrıca yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin fırsatlarını çok iyi değerlendirdiğini ifade ediyor. Seufert, "Türkiye, bunu daha iyi bir konuma gelme şansı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kendine çok güveniyor, ordusunu daha fazla silahlandırıyor" şeklinde konuştu.

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