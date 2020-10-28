İslam'ı ve Erdoğan'ı hedef alan Macron'a Fransız vekilden tepki

Fransız Milletvekili Clementine Autain, sürekli olarak İslam'ı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Macron'un söylemleri yüzünden ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları oluşmaya başladığını belirterek, 'Bu yapılanlar böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürekler.' dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutum sergilemesi ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan sözleri, ülkenin en çok konuşulan gündemi oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) Milletvekili ve gazeteci Autain, Le Monde gazetesindeki yazısında, 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkede başta eski Başbakan Manuel Valls olmak üzere siyasetçilerin birlik oluşturmak yerine Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunmayı tercih ettiğini belirtti.

"ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINDA"

Terörle mücadelenin duyguyla değil akılla yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Autain, "Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü." ifadesini kullandı.

Autain, ülkede başörtüsünün yasaklanmasının ve marketlerde helal yiyeceklerin bulunduğu reyonlara son verilmesinin istendiğini anımsattı.

"BU BİZİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLER"

Ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları ile özgürlükleri kısıtlayan yasaların hakim olmaya başladığına işaret eden Autain, "Böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürekler." değerlendirmesinde bulundu.

Autain, sosyal medyada şiddetin katlanarak arttığını belirterek, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." ifadesine yer verdi.

Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.